Genka ja Paul Oja viimaselt albumit pärit loole "Kõik" on tehtud ka remix, kus löövad kaasa Reket, Metsakutsu ja Beebilõust. Spotify's on üleval samuti see lugu, kuid lugeja sõnul versioon, kust loo teine pool puudub.

Genka sõnul ei ole sellist asja olemas. "Spotify's on orginaalversioon - plaadiversioon, mis tehti algselt plaadi peale. Ehk see remix, kus on Metsakutsu, seda pole kunagi Spotify'sse pandudki," selgitab mees.

Loo oringaalversioon: