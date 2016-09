Audi sponsoreerib ka sel aasta televisiooniauhindade Emmy'de jagamist ning seoses sellega avaldati ka reklaamklipp.

Siinkohal on tegu võrdlemisi lihtsa lahendusega ning ei pea kartma mitukümmet sekundit veidi ebamugavat kubeme vahtimist. Loo peategelasteks on mees ja naine, kes elavad keset kõrbe vaid sellepärast, et saaksid oma R8-tega piiramatult võidu kihutada. Kui mõtlema hakata, võib tõepoolest tegu olla idülliga.

Seda idülli saab tegelikult pea igaüks nautida, sest läbi Airbnb on seda väikest majakest võimalik välja üürida, kusjuures praegu käiva kampaania raames tuleb sellega kaasa süüa tegev kokk ning ka Audi R8 V10 Plus. Lihtsalt selleks, et saaks ikka selle reklaamis lubatud fiilingu kätte. Maja ise asub USA-s, Nevadas ning kampaania raames maksab üks öö kõigest 610 dollarit. Paraku on kõik saadaolevad kuupäevad juba välja müüdud.