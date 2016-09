21.-25. septembrini toimuval Washingtoni moenädalal osaleb 22 Eesti disainibrändist koosnev esinduslik delegatsioon. Eesti moe ja disaini Washingtoni viimise eesmärk on tutvustada USA turul Eesti tugevaid brände, luua alus pikaajalistele müügi- ja koostöövõimalustele potentsiaali omavatele loomemajandussektori ettevõtetele ning arendada sektori e-kaubandust.



Kutse Eesti disainibrändidele osalemaks Washingtoni moenädalal esitas Barack Obama kabineti liige Maria Contreras-Sweet kohtumisel ettevõtlusminister Liisa Oviiri ja Eesti Disainerite Liiduga Eesti Disaini Majas.



24. ja 25. septembril ka ise Washingtonis viibiva Oviiri sõnul on Eesti disaini potentsiaal kõrge. “Siiani on Eesti disaineritest vaid väga üksikud Ameerika Ühendriikidesse jõudnud ja kahtlemata on sealne turg nõudlik ja küllastunud, kuid samas väga võimalusterohke. Nii nagu seda teevad teisedki riigid, tasub ka Eestil oma disaini tutvustada ja selle eksporti toetada. Moelavale jõudes kõnetavad meie brändid sisseostjaid juba ise ja ma väga loodan, et sellel esinduslikul moeüritusel sõlmitakse nii mõnigi Eesti disaini jaoks kasulik kokkulepe,” ütles minister Liisa Oviir.



Washingtoni moe- ja disainipäevade raames toimub Eesti rõiva- ja aksessuaaridisainerite moeetendus Washingtoni moenädala ametliku programmi osana, korraldatakse meedia- ja müügikohtumisi ning Eesti saatkonnas avatakse moe- ja tootedisaini ühine pop-up väljapanek.



25. septembril Washingtoni moenädala (DCFW) International Couture Collections Show raames Carnegie Librarys lavale jõudev moeetendus “EFBA presents: The Best of Estonian Fashion Design” toob lavale üle 100 komplekti Eesti moedisaini ühtse stiliseeritud tervikuna.



“Oleme etendust kokku pannes lähtunud Washingtoni eduka moetarbija elustiilist, hõlmates võimalikult mitmekülgse valiku disainibrände, alates taaskasutuse sõnumiga efektsest teksastiilist kuni äri- ja poliitikaringkondade esindusliku igapäevariietuse ning õhtusteks vastuvõttudeks ja galadeks sobiva disainini,” rääkisid etenduse kokkupanijad Oksana Tandit ja Evelin Ojamets Estonian Fashion Brands Associationist.



Osalevate ettevõtjate soov, alates väikestest tugevatest disainibrändidest Eesti moesektori ühe suurima tootmisettevõtteni, on saada reaalseid müügikontakte kohapeal, saavutada meediakajastust ning seeläbi tõsta brändi tuntust, suurendada e-kaubandusest saadavat müügitulu ning panna alus jätkusuutlikule kontaktvõrgustikule USA turul.



“Eesti Disainerite Liit on aastaid otsinud Eesti disaineritele väljundeid välisturul. Eesti disaini tugevale konkurentsivõimele on kinnitus saadud erinevatelt messidelt ja disaininädalatelt, paljudel disaineritel on juba oma välisesindajad. See annab julgust katsetada uutel turgudel. Loodame, et Washingtoni Eesti moe- ja disainipäevad, mis saavad teoks mitme võimeka osapoole koostöös, on Tallinnas toimuva Disainiöö väärtuslikuks pikenduseks, avades ukse maailma ühele suurimale turule, “ rääkis Ilona Gurjanova, Eesti Disainerite Liidu esinaine.



"Eestis loodud mood on väärt maailmalavadel kõndima ja rahvusvahelist moepublikut kõnetama. Oleme end juba tõestanud Euroopas, kus näiteks Montonit müüakse edukalt mainekates kaubamajades. USA turg on küll keeruline ja rõivabrändidest küllastunud, ent usume siiski, et meil on sealsetele moehuvilisele pakkuda midagi ainulaadset – vaid meile omast disainikäekirja ja väga head kvaliteeti. Müügikanalina näeme ka e-poodi Andmorefashion.com, mis tarnib juba täna moe-esemeid 44 riigi klientidele,“ ütles Baltika jaekontseptsioonide ja brändingu direktor Maire Milder.



Eesti moe- ja disainipäevade projektis on esindatud: Ülle Pohjanheimo, Riina Põldroos, Reet Aus, Tiina Talumees, Kristina Viirpalu, Oksana Tandit, Monton, Baltman, Ivo Nikkolo, Gvido, Birgit Skolimowski, Tanel Veenre, Kadri Kruus, Uncle Paul, Elmet Treier, Stella Soomlais, Andres Labi, Karl Annus, Piret Loog, Mare Kelpmann, New Vintage by Kriss, Estonian Design House.