Mandalate esimeses artiklis õpetasime, kuidas tagada oma ellu õnn. Järgmine samm on õppida, kuidas avaneda armastusele.

Armastusemandalad Riina Grethielilt on abiks häälestumisel puhta armastuse vibratsioonidele ning aitavad leida sisemist rahu ja tasakaalu, soodustades ka armastuse jagamise ja vastuvõtmise ees olevate blokeeringute lahustumist.

Kõik Riina Grethieli mandalad ja väepildid on sündinud koostöös vaimse maailmaga. Need on loodud taotlusega tõsta vaataja sagedust ning olla abiks siis, kui soovid suunduda kõrgemale teadvustasandile ning leida iseennast. Lisaks pakuvad need pildid tervendust ja taastavad sisemise rahutunde ja harmoonia. Tegemist on omamoodi akendega vaimsesse maailma, kusjuures kujundid, värvid ja sümbolid toimivad katalüsaatoritena, et äratada Sinu sees uinuvaid jõude, et võiksid alati olla see, kes Sa tõeliselt oled.

Kuidas siis tagada oma ellu ARMASTUS? Mandalate ekspert Riina Grethiel tutvustab kaheksat armastuse mandalat. Klikkides igale mandalale on võimalik seda soetada ja see oma ellu tuua.

Armastuseväe mandala, 2006

Armastus on kõige võimsam jõud universumis, mis tervendab ja ühendab kõike olemasolevat, luues uusi imelisi maailmu nii sise- kui välisreaaluses. See mandala aitab Sul ühendust saada Allikast tulvava armastuseväega, mis eemaldab vaimse kasvu teelt kõik tõkked ja takistused.

Teekond: Armastus, 1999

Südame avanemine tingimusteta armastusele on kokkupuude ajatu ja igavikulisega, mis tõstab Su kõrgemale olemistasandile. Kui koged tingimusteta armastust, muudab see Sind alatiseks ning ka füüsilisel tasandil hakkab Sinu elu transformeeruma.

Eeterkeha tervendamise mandala, 2006

See mandala kombineerib mitmete väga eriliste kristallide ning vääriskivide energiaid üheks harmooniliseks tervendavaks tervikuks, mis aitab puhastada Sinu eeterkeha. Teemandi, rubiini, krüsokolla, pietersiidi, tsitriini, punase hematiidi ehk Isise kivi, karneooli ja kaltsiidi kaudu toimivad ingellikud valgusvood, mis vabastavad eeterkeha karma jääkidest ning muudest energiatest, mis võivad Sind madalamatel vibratsioonilistel tasanditel kinni hoida. See mandala on mõjuv, ent õrna toimega, ning puhastab ka alumisi tšakraid, võimaldades Sul vabaneda klammerdumisest ning kogeda tingimusteta armastust.

Tingimusteta armastuse mandala, 2006

See kristallimandala toetab tingimusteta armastuse kogemust ja selles kogemuses püsimist. Roosa kvartsi kaudu toimivaid armastuse energiaid võimendavad intuitsiooni tugevdav kuukivi, kroontšakrat avav ametüst, inspireeriv ja südant tervendav smaragd, energiavälja puhastav ja kaitsev türkiis, hingerahu kinkiv lapis lazuli, vaimsele tarkusele häälestav safiir, jõuduandev tsitriin ja küllusevoolus püsimist toetav rubiin.

Peaingel Chamueli mandala, 2007

Peaingel Chamueli mandala aitab luua kontakti jumaliku armastuse inglitega, kes vahendavad meile tingimusteta armastuse ja rahu energiaid. Selle mandala loomisel on kasutatud roosat kvartsi, mis on kõige mõjusam kristall südame ja südametšakra tervendamisel ja harmoniseerimisel. See kristallimandala aitab avada südant ning jääda püsima tingimusteta armastuse seisundisse, mis on omakorda aluseks nii südame püha ruumi kogemisel kui valguskeha äratamisel. Jumaliku armastuse seisundis avaneb ja sügavdub ka võime suhelda inglitega ning Sa õpid vahendama tervendust juba üksnes oma kohalolekuga. Peaingel Chamuel jagab Maale südametarkuse energiat, mis avab meis oleva jumaliku loovuse ning õpetab looma lähtudes südamest.

Südamekeskuse tervendamise mandala, 2006

Jumaliku ehk tingimusteta armastuse kogemus äratab täispotentsiaali Sinu südamekeskuses ning puhta ja kõiketervendava valguse allikas Sinu sees hakkab ärkama. Sealt tulvav valgus eemaldab kõik tõkked Su taevase hinge ja vaimu kehasse laskumise eest ning aitab Sul avaneda jumaliku armastuse, armu ja halastuse vastuvõtmisele olemise kõrgematelt tasanditelt, transformeerides viha ja kibeduse mõistmiseks ja kaastundeks. Sa mõistad, et andestamine endale ja teistele on kõige tähtsam võti nii emotsionaalse kui füüsilise tervenemise juurde.

Emotsioonide transformeerimise mandala, 2013

Emotsioonide transformeerimise mandala loomisel on kasutatud väärismetallidega rikastatud mäekristalli ehk aurakvartsi energiaid. Tervenduslikuks taotluseks on kutsuda esile harmooniliselt kulgev sisemine protsess, mille käigus vabanevad kõik allasurutud või alateadvusesse peidetud emotsioonid ning transformeeruvad jumalikuks armastuseks ja tarkuseks. Sa koged rahu, selgust ja kirkust, kogu Kõiksust hõlmavat avardumist ja rõõmu – tingimusteta armastuse ja kaastunde puhtaimat väljendust ... Sa näed täiuslikuna nii universumit kui iseennast ja suudad end motiveerida maailma rikastavateks tegudeks. Kõik negatiivsed kogemused ja seisundid lahustuvad ning tulemuseks on puhas teadvus ja piiritu vaimne vabadus luua nüüdsest alates üksnes positiivset reaalsust ja toimida kõige elava hüvanguks.

Teekond: Allikas, 2000

Sinu armastusekogemus avardub nüüd plahvatuslikult, kuni hõlmab kogu olemasolu. Oled jõudnud Koju – omaenda sisemuse sügavuses säravasse valguse ja armastuse Allikasse, kus koged üksolemist kõige elavaga.

Riina Grethiel Leppoja on aastast 1993 Eesti Kunstnike Liidu liige ning raamatute "Suure Jumalanna müsteeriumid" (Valgusesaar 2012), "Kuldajastu loomine" (Valgusesaar 2014) ja „Vabanemise vägi“ (Valgusesaar 2015) autor. Ta on üks kirjastuse ja keskkonna Valgusesaar loojatest ning alates aastast 2001 viib ta läbi tervendus- ja meditatsiooniseminare, olles koostanud ka mitmeid audiokursuseid, nagu "Eelmiste elude tervendamine", "Karma vabastamine", "Eluülesande avastamine", "Sise-Maa ja Lemuuria tervendus" jpt.