UEFA täitevkomitee otsustas täna, et maailma klubijalgpalli üks tippmänge, UEFA superkarikafinaal toimub Eesti vabariigi 100. sünnipäeval Tallinnas. Mäng leiab aset 14. augustil 2018 A. Le Coq Arenal.



UEFA superkarikafinaalis kohtuvad UEFA Meistrite liiga ja UEFA Euroopa liiga valitsevad võitjad. Tegemist on Euroopa klubijalgpalli hooaja avalahinguga, millest vahendavad telepilti üle 200 riigi. Viimasel korral jälgis mängu otseülekande vahendusel ligi 50 miljonit inimest.



"Kahtlemata on tegemist suure tunnustusega Eesti jalgpallile ja kingitusega Eesti jalgpallisõpradele. Meistrite liiga ja Euroopa liiga võitjate kohtumine on klubijalgpalli absoluutne tippmäng, mis kunagi Eestis toimuma saab. Soovin tänada kõiki, kes selle otsuse sündimisele kaasa aitasid, nii riiklikul, kohaliku omavalitsuse kui ka jalgpalliliidu tasandil," ütles Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.



"Eriti hea meel on mul selle üle, et suutsime anda väärika panuse Eesti vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisse," lisas Pohlak.

The 2018 UEFA #SuperCup will be played on 14 August at Tallinn's Lilleküla Arena 🇪🇪 pic.twitter.com/78JKtNNCCy — Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2016





Läbi aegade on UEFA superkarika viis korda võitnud Barcelona ja AC Milan, kolmel korral Liverpool ja Real Madrid. Möödunud kuul peetud superkarikafinaalis alistas Real Madrid lisaajal Sevilla 3:2.