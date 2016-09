Osalemaks konkursil, tuleb 20. septembriks ehk hoiatusstreigi päevaks valmistada plakat, mille teemaks on "TERVIS ON KALLIM KUI..." ja seda avalikkusele näidata. "Näitamise kohaks võivad olla auto, millega te tööle sõidate, taga- või küljeklaas, osakond haiglas, registratuur, vastuvõtu kabinett tervisekeskuses või mis tahes teine koht, kus te töötate, puhkate või muidu viibite. Ja muidugi streigi koosolek, kui see teie asutuses toimub. Sinna võtke plakatid kindlasti kaasa!" kirjutab Kuido Nõmm.

"Kuulutame siinkohal välja konkursi, milles iga osavõtja on ka võitja. Osaleda võivad kõik, nii meedikud, patsiendid kui eriti ka mitte-meedikutest potentsiaalsed patsiendid, kes jagavad meie arvamust Eesti tervishoiu alarahastamise kohta ja soovivad, et rahastamist suurendataks ning tahavad seda ka välja näidata," kirjutab Kuido Nõmme suhtlusportaalis Facebook.

Üleskutsest haaras kinni juba Nõmme perearstikeskuse perearst Eero Merilind, kes mõtiskleb oma Facebooki kontol: "Tervis on kallis, aga kui kallis? Ilmselt on seda raske, kui mitte võimatu mõõta. Aga millest on tervis kallim? Tervis on kallim, kui see tool... (Maksab umbes 40 EUR) (selgitus: Haigekassa tasub 7-50 aastase kindlustatud isiku eest pearaha 3,27 eur kuus, s.o. 39,24 eur aastas)."