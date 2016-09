Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid kirjutas täna hommikul oma Twitteris, et sai eile õhtul teada, et seoses Hiiu Staadioni reklaamidega võib olla üks kahtlustatavatest, kuid sisu ta ei tea.

Kuidas aga keskerakondlased reklaami peale said, Kaljulaid ei mäleta, sest sellest on möödas juba kolm aastat, kuid viimase 24 tunni jooksul on ta püüdnud meenutada, kust sasi alguse saada võis. "Ma loodan, et äkki kusagil kalendrimärketes on kirjas," ütles Kaljulaid.