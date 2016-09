Jet Peel süsteem on ainulaadne kosmetoloogiline seade naha noorendamiseks ja paljude muude esteetiliste probleemide lahendamiseks. Aparaadi tööpõhimõtteks on niiskuse ja hapniku viimine sügavale nahakihtidesse, et aidata nahal taastada ja säilitada normaalset niiskustasakaalu ning stimuleerida selle taasuuenemise protsesse.

Jet Peel süsteemi kasutatakse järgmistel juhtudel:

- Nahapinna silumine ja lihvimine

- Vananemisnähtude vastu

- Sügavpuhastus ja intensiivne niisutus

- Akne ja postakne puhul

- Kiire ja efektiivne naha puhastamine (niisutamine, värskendamine, valgendamine)

- Tselluliidiravi

- Operatsioonijärgne rehabilitatsioon

- Juuste väljalangemine

- Kõõm

- Nõrgad, läiketud juuksed

- Juuste aeglane kasv

