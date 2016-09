FIBA-lt saabus täna nõue ühtlustada EM-kvalifikatsiooni D-alagrupi viimase mänguvooru algusajad, mis ka rahuldati.

Pärast läbirääkimisi nelja riigi koondisega sai ühiseks algusajaks laupäev kell 19 Kesk-Euroopa aja järgi ehk siis kohtumises Eesti ja Poola vahel pannakse pall Tartus mängu Eesti aja järgi kell 20.00.

Algselt pidi kohtumine Tartu Ülikooli Spordihoones algama kell 19.10 ning kohtumine Portugali väikses rannikulinnas Sines’is meie aja järgi kell 22.30.

„Kuna tegu on laupäevaga, oli võimalik tuua kohtumine Portugalis sealse aja järgi kella 18 peale. Meie poolt vaadates pole õnneks väga suurt vahet, kas alustada 19.10 või 20.00, peamine on, et see info jõuaks kõigi huviliste, poolehoidjateni,“ märkis EKLi peasekretär Keio Kuhi.

Ülekanne TV 6 eetris peaks praeguste plaanide järgi algama 19.50, kümme minutit enne lahtiviset.