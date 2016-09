Rio olümpiamängudel 14. koha teeninud purjetaja Ingrid Puusta, võtab ette teekonna üle Läänemere, et koguda raha puuetega inimeste purjetamistreeninguteks.

Eestlanna tunnistab Õhtulehele, et heategevuseks ei ole kunagi kahju veidi vaeva näha. "Oleme juba varasemalt korraldanud erinevaid purjetamisüritusi, et toetada puuetega inimesi. Huvi on olnud suur ning toetajaid hulganisti."

Puusta ütleb, et mõte hullumeelsest ettevõtmisest on juba veidi aega küpsenud. "Idee tuli tegelikult minu treeneri poolt juba mõnda aega tagasi. Siis mõtlesimegi, et võiks sel korral midagi veidi teistsugust teha, midagi ekstreemsemat," vihjas 25-aastane sportlane, et lisaks üllale eesmärgile, pakub pinget ka oma võimete testimine.