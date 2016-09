Gambrinuse õllepäevik maitses Jaan Krossist inspiratsiooni saanud rahvusvahelist tugevat eili.

Keisri Hull (Victory Art / Õllenaut, Venemaa, Eesti) pdl 0,44 l, alc 9,0% vol. Ratebeeri liigimääratlus: "Belgian Strong Ale" ja hinnang 56 punkti.

Tootjainfo (guugeltõlke kaudu): "Keisri hull (The Czar's Madman) - Imperial dark seyzon - EDF 18% alc. 9.0%. Brewed in collaboration with the Estonian Brewers Õllenaut. Swar this seyzon by the rules of black ipa - with a minimum number of dark malt, with the addition of a large part of wheat malt. After the Brewers worked seyzonnye special yeast at extremely high temperatures, as a result of issuing a dry beer with the aroma of the full specific esters typical of farmers ales. And in the end - delicates dry hopping American classic. IBU 25."