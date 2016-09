Inimesed on töötanud koos lindudega tuhandeid aastaid, märgib Mental Floss. Oleme pannud neid toimetama kohale oma sõnumeid, lasknud neil mett otsida, oma viljasaaki kaitsta ja isegi spioneerida. Nii on igati loogiline, et kui Madalmaade inimesed hakkasid muretsema selle üle, kuidas saada kätte huligaanitsevaid droone, siis pöörduti abi saamiseks meie tiivuliste sõprade poole.

Veebruaris sai teatavaks, et Hollandi politsei treenib kotkaid noppima taevast illegaalseid droone. The Next Web on nüüd teatanud, et kotkaste treenimise ja testimise programm on lõppenud ning linnud ametis.

Hollandi politsei kasutab neid kõrgeltkvalifitseeritud kotkaid selleks, et tuua taevast alla droone, mis kujutavad endast julgeolekuriski. Näiteks, kui politsei märkab ohtlikuna näivat drooni poliitiku avaliku esinemise ajal, siis näeb protokoll ette selle, et poliitik viiakse turvaliselt siseruumidesse ja siis lastakse lahti kotkas, et too roboti taevast alla tooks.

"See on madaltehnoloogiline lahendus kõrgtehnoloogilisele probleemile," teatas avaliku esitluse ajal AFP-le politsei kõneisik Dennis Janus. "Kotkad suhtuvad droonidesse kui saaki, püüavad need lennates kinni ja maanduvad, droon küünte vahel, turvalisse kohta.

Drooni mahavõtmise videot kotka poolt saab vaadata siit.