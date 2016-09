Aegade jooksul on nähtud ikka igasugu huvitavaid autoreklaame, kuid Opeli poolt Taanis kasutusse võetud video läheb vist kõigist teistest sammu kaugemale.

Opel nimelt on jõudnud järeldusele, et Taani meeste madal testosterooni tase on hakanud takistama universaalkerega autode müüki. Lahendus on ilmselge: vaja on uusi alukaid.

Opel seletab probleemi lahti nii, et madal testosterooni tase muudab mehed vähem enesekindlaks ning vähendab nende seksiisu. Kõike seda hakatakse aga kompenseerima silmapüüdvate sportautodega, selle asemel et endale midagi praktilisemat muretseda. Ja no ilmselgelt pole mõistlik uut ja sportlikumat universaalautot leiutada, kui probleemi saab lahendada uue, mugavama aluspesuga, mis testosteroonitaset taas tõstma asub.