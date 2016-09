Manchester United alustab täna teekonda Euroopa liigas - sarjas, mis ei ole suurte traditsioonidega meeskondadele ehk kõige prestiižem. Kuidas suhtub vägeva ajalooga klubi, vägev peatreener Jose Mourinho, Euroopa tugevuselt teises võistlussarjas mängimisse? "See ei ole võistlus, mida Manchetser United tahaks. See ei ole võistlus, mida mina või ka mängijad tahaks," teatas 53-aastane portugallane. "Aga reaalsus on see, et peame Euroopa liigas osalema. Meil tuleb sellesse võistlusesse suhtuda lugupidamisega ning me ei soovi kindlasti alagrupiturniiriga lõpetada."

Mourinho sõuntsi ei näe klubi standarid kaotusele mängimist mitte kuidagi ette. "Me tahame Euroopa liiga võita. Seda on raske saavutada, kuid lihtne välja öelda ja mõelda - sellise suhtmisega peame me turniirile vastu minema."

"Siiski pole tegemist Meistrite liigaga, mistõttu on raskem end motiveerida. Mina saadan omapoolse sõnumi sellega, et saadan väljakule parima koosseisu. Võiksin panna ka mängima ainult noored, aga see poleks õige," lausus Man Unitedi peatreener.