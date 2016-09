Seekordse dokkimise ja remondi käigus tuleb mõõdistada üle jäämurdja veealuse osa metallplaadistus, teha laeva tehniliste osade ülevaatus ja vajadusel neid ka remontida. Näiteks on ette nähtud "Tarmo" veealuse osa kõrgsurvepesu, põhja puhastamine, kahjustatud kohtadest rooste eemaldamine ja värvimine.

Jäämurdja dokkimise ja remondi riigihange kuulutati välja seetõttu, et seaduse järgi tuleb üle kümne aasta vanustel laevadel teha vähemalt kaks dokiülevaatust iga viie aasta tagant, kusjuures ülevaatuste vaheline aeg ei või ületada 36 kuud. Viimati tehti põhjalikum ülevaatus "Tarmole" 2,5 aastat tagasi.

Lisaks tuleb remondi käigus korrastada veealune- ja põhjaarmatuur, mis lahti seletatult tähendab seda, et kõik vee väljavooluavad tuleb korrastada ja parandada. Suur töö saab olema ka rooli vindigrupi ehk "Tarmo" nelja sõukruvi puhastamine ja vajadusel nende remont.

Üldiselt võib öelda, et vaatamata "Tarmo" väärikale vanusele laevana, on ta heas seisus. 53 aastat merd sõitnud murdja korpuse veealuse osa olukord vajab küll kontrollimist, kuid tegemist on hästi ehitatud laevaga ja ta peab vastu veel küll.

Veeteede Amet kuulutas "Tarmo" dokkimise ja remonttööde riigihanke välja aprilli lõpus rahvusvahelise hankena, mille piirsumma on Euroopa Komisjoni määrata. Selleks piirmääraks on 135 tuhat eurot. Hanke võitis OÜ Tallinn Shipyard, mis kuulub BLRT gruppi. Hanke hinnaks kujunes 88 160 eurot ja 99 senti.

Jäämurdja Tarmo ehitati 1963. aastal Soomes Wärtsilä laevatehases. Valmimise hetkel oli "Tarmo" Soome võimsaim jäämurdja ja põhjanaabrite jäämurdelaevastiku lipulaev. Eesti Vabariik ostis "Tarmo" 1993. aastal, seega on ta nüüdseks Eesti riiki teeninud juba 23 aastat. 53 aastat on jäämurdja jaoks küll kõrge iga, ent "Tarmo" on praegugi heas seisukorras ja täidab vajadusel oma ülesannet murda laevadele teed jäistes Eesti vetes. Möödunud talvel näiteks "Tarmo" jääd murdma ei sõitnudki, sest Soome laht ei jäätunud. Pärnu laht jäätus, kuid seal murrab riik jääd Veeteede Ameti laevaga "EVA-316".