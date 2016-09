USA talendisaate "America's Got Talent" 11. hooaja võitjaks pärjati läinud ööl 12aastane Grace VanderWaal.

Finaalis laulis Grace pala nimega "I Don’t Know My Name", mida ta esitas ka esimeses saates, vahendab Hollywood Life. Väljaande sõnul kõlas esitus seekord aga märksa võimsamalt.

Šõus osales sel aastal ka akrobaat Vello Vaher, kelle närvekõditavatele etteastele sai kaasa elada mitme vooru vältel.