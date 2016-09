"See, et patsiendid on üleravitud, on globaalne probleem,“ ütles Oxfordi ülikooli professor Freddie Hamdy BBCle. "On mõistetav, et 55aastane mees, kes ütleb, et tal on vähk ning tal on perekond, ei taha millegagi riskeerida,“ lisas Hamdy selgituseks.