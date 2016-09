Kirjas Malmströmile teatavad allakirjutanud, et Euroopa Liit ja USA on teineteise tähtsaimad majanduspartnerid ning lähikuudelt oodatakse vabakaubanduslepingu läbirääkimiste ning Euroopa Komisjoniga koostöö jätkumist.

Kirjas seisab, et kui me soovime majanduse kasvu, tuleb meil tegeleda tuleviku väljakutsega ning Euroopa peab selgelt esitama oma juhtpositsiooni vabakabaubanduslepigu läbirääkimistel.

Minister Oviir põhjendas kirjale allakirjutamist sellega, et on veendunud, et TTIPi läbirääkimisi tuleb jätkata ning selle seisukoha kavatseb ta välja öelda ka Bratislavas 23. septembril toimuval Euroopa Liidu kaubandusministrite kohtumisel.

„See on nii Euroopa Liidu kui Eesti huvides, et läbirääkimised jätkuksid. Eesti siseturg on sedavõrd väike ja meie sõltuvus kaubandusest väga suur. Parem ligipääs USA turule on kindlasti meie ettevõtete huvides,“ lausus Oviir.