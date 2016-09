Startides ajavahemikul 19.-26. septembrini purjetab Puusta ilma peatusteta üle Läänemere keskosa Gotlandilt Saaremaale ilma jalga vahepeal maale panemata. Purjelauduri sõnul on tegu suure pingutusega, kuid kuna olümpiajärgne väsimus välja puhatud ja jõutreeningud läbitud, võtab ta ette retke, mis võib kujuneda katsumuseks.

Puusta kasutab selleks oma olümpiavarustust. Pea 150 miiliseks (ca 277 km) ultraretkeks ootab ta sobilikku tuult Gotlandi saarel Rootsis. Oma soorituse ei tee ta mitte üksnes ainulaadse rekordi nimel, vaid selleks, et koguda raha puuetega inimeste purjetamistreeninguteks.

„See on äge väljakutse, millega saan aidata puuetega inimesi ja ühiskonnale midagi tagasi anda. Raskeks teeb sõidu see, et pean pikalt ühes asendis olema ja sõidu teevad keeruliseks ka suured lained,“ kinnitab Puusta tõenäoliselt 10-12 tunniseks kujuneva ületuse kohta.