Kultuuriminister Indrek Saar allkirjastas käskkirja, millega tunnistati Paide kultuurimaja kultuurimälestiseks. 1980. aastate arhitektuurist on kaitse all nüüdsest kolm hoonet: Paide kultuurimaja, Ugala teatrimaja Viljandis ja Tallinna Linnahall.

Paide kultuurimaja (arhitekt Hans Kõll, valmimisaasta 1987) on postmodernistlikus stiilis arhitektuurselt väärtuslik esindushoone, mis on terviklikuna säilinud ja endiselt kasutusel kultuurimajana. Muinsuskaitse Nõukogu tegi kultuuriministrile ettepaneku tunnistada Paide kultuurimaja kultuurimälestiseks tänavu kevadel.

Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõuniku Liina Jänese sõnul teeb Eesti praegu läbi sama arengut, mida teisedki Läänemere äärsed riigid, kes on hakanud hindama ja ümber hindama II maailmasõja järgset arhitektuuri. „Ühest küljest on loomulik, et väga vanu asju, mida ongi vähem säilinud, kaitstakse rohkem. Teisalt vajab sageli rohkem teadlikku tähelepanu just uuem arhitektuur – seda on meie ümber rohkem, me peame seda igapäevaseks ja seetõttu võivad olulised hooned kergesti kaduda. Soovime tasakaalustada ja kaasajastada mälestiste nimekirja selliselt, et see hõlmaks parimaid näiteid ka Eesti uuemast arhitektuurist,“ ütles Jänes.