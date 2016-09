1. juuli seisuga ootas haigekassa rahapuuduse tõttu ravijärjekordades üle 180 000 patsiendi. Haiglates ei ole haigeid ukse taha jäetud, vaid ravitud rohkem, kui haigekassa lepingutes ette nähtud. Nüüd kavatsetakse haiglaid selle eest karistada ravihindade kärpimisega, kuigi raha lisakulu katmiseks on haigekassa jaotamata kasumi näol olemas. Patsientide huvides selline samm kindlasti ei ole, tervise-ja tööminister Jevgeni Ossinovski tunnistab, et see mõjutab tervishoiuteenuste kvaliteeti, vahendab portaal Med24.

Hoiatusstreigis osalevad järgmiste raviasutuste töötajad:SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Tallinna Lastehaigla, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Pärnu Haigla, SA Ida-Viru Keskhaigla, SA Hiiumaa Haigla, AS Järvamaa Haigla, SA Kuressaare Haigla, AS Lõuna-Eesti Haigla, SA Läänemaa Haigla, SA Narva Haigla, AS Põlva Haigla, AS Rakvere Haigla, SA Raplamaa Haigla, AS Valga Haigla, SA Viljandi Haigla, SA Jõgeva Haigla, Haapsalu NRK, SA Elva Haigla TM, AS Räpina Haigla, SA Hiiu Ravikeskus, AS Medicum, PJV Hooldusravi Keila, Tartu Linna Polikliinik, Nõmme perearstikeskus OÜ Meditiim, OÜ Mediarte, Saku Tervisekeskus, Kaja Õunapuu OÜ, Kambja PAK, Meie Tervis OÜ, TÜ Haapsalu perearst, Kalamaja Perearstid OÜ, OÜ Aira Perearstikeskus.