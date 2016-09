„Kui mitte 2018. aastal, siis peale riigikogu valimisi võetakse vastu otsused, kuidas rahastamine muutub,“ nentis Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse täna perearstide seltsi aastakonverentsil, et muutused tervishoiu rahastamises on möödapääsmatud ning toimuvad ilmselt hiljemalt pärast järgmisi riigikogu valimisi.

Samas peab Maris Jesse sõnul ka tervishoiu poolt näitama, mida ja kuidas saavad inimesed rohkem või paremini, kui tervishoidu tuleb raha juurde.

Nii tõi Jesse murekohana välja uute struktuurfondide investeeringud ehk tervisekeskuste rajamise. See tähendab, et raha olemasolu pole mure, vaid hoopis see, et puudub selge mudel, mida tervisekeskus tegema hakkab ja kuidas hakatakse meeskonnatööd uues mudelis rahastama. See mudel pidanuks olemas olema enne, kui taotlejaid kutsuti üles tegema rahaliselt siduvaid pakkumisi. „Praegu toimub kõik korraga, kuid võimalust tuleb kasutada. Kui hästi seda teeme, sõltub kõigi koostööst," märkis ta.