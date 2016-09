Kujuta ette, et peaksid terve aja hakkama saanud ainult pudeliveega, sest kraanist tulev joogiks ei kõlba. Võisiku külas saabki juua ainult pudelivett, kuid näib, et see pole torustikku omava hoolekandeasutuse asi.

Põltsamaa valla Võisiku küla on üks suuremaid asulaid, kus pole joogikõlblikku vett. Liigse fluoriidisisaldusega veesüsteem mõjutab 470 inimest, kellest enamik on riigile kuuluva aktsiaseltsi Hoolekandeteenused kliendid. Joogivee olemasolu peaks tagama vald, kuid kõnealusel juhul läheks see investeering suurelt jaolt äriettevõtte klientidele. Kui vald ja riigiasustus ei suuda veevärgi parandamiseks ühiselt raha kokku panna, võib Võisiku jäädagi pudelivee kantsiks.

Probleem peitubki vananenud veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemis, mis on loodud hooldekodu teenindamiseks ja kuulub selle praegusele omanikule, AS-ile Hoolekandeteenused.

