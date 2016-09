Eksperdid selgitavad, mis põhjustab seda iseloomulikku lõhna, mida me pärast seksi tunneme. Me kõik oleme kogenud, et pärast seksi jääb õhku justkui mingi väga spetsiifiline lõhn, mis reedaks ka võõrale, et oled just oma kallimaga ühtes olnud, vahendab Womens Health. Mis siis lõhnab? Üks osa spermast ja teine osa tupeeritist - nende kombinatsioon higistest kehaosadest tekitabki erilise lõhna.

Põhjus selles, et spermal on kõrge pH ja ta on leeliseline, kuid kõik, mis valgub välja tupest - on happeline (madal ph).

Kui need kaks omavahel kohtuvad, siis tekibki väga omapärane lõhn. Milline lõhn moodustub - see sõltubki suuresti sellest, et milline pH tase teil seal allkorrusel on. Häbeme tihe pesemine seebiga ja vannivaht - see kõik annab tunda ka lõhnas. Isegi toit, mida sööda - see mõjutab allkorrust! Kasutad kondoomi? Isegi sellisel juhul pole ebaharilikust lõhnast pääsu. Kuigi seksist jääv lõhn on ehk harjumatu, siis ei tohiks see olla otseselt halb.