USA moeguru Tim Gunn tümitab Emily Ratajkowski pea olematu ülaosaga kleiti, mida too kandis hiljutisel Harper’s Bazaari moepeol.

“Project Runwayst” ja isiklikest moesaadetest tuntud Gunn nimetab Julien Macdonaldi vaimusünnitist labaseks ja eemaletõukavaks. “Kui ma näeksin mõnel peol seda kleiti, oleksin seal ainult võimeline jooma. Süüa ma ei saaks, mitte mingil juhul,” paristas Gunn telesaate “Fashion Police” juhtidele. “See kleit on nii kohutavalt labane ja paljastav. Milleks üldse midagi kanda? Miks siis mitte juba kõik seljast võtta?”

Kui saatejuht NeNe Leakes märkis, et vähemalt pole Emilyl nibud väljas nagu tihtipeale Kardashiani-sõsaratel, toonitas Gunn, et labaste rõivaste trend ongi sotsiaalmeedia süü. “Kas vaja on lihtsalt kõiki šokeerida? Ja uskuge mind, mina pole šokeeritud. Ma elasin üle 1960. aastad. Šokeerivamat aastakümmet pole olemas. See kleit on lihtsalt labane ja eemaletõukav.”

Ajakirjanduses korduvalt naiste eneseväljendusõigust kaitsnud Ratajkowski pööras Twitteris Gunni kommentaari moeguru enese vastu. “Kui ma kirjutasin oma artikli ajakirja Glamour, mõtlesin vaid meestele, kes nimetavad naiste seksikat välimust tähelepanu otsimiseks. Ma ei mõelnud isegi mitte üleriigiliste telesaadete juhtidele, kes nimetavad naisi labaseks, kuna nende kõht paistab. Lääne mehed 2016: tahavad välismaal ära keelata, et naised end rannas vabatahtlikult kinni katavad ... siis tahavad, et naised oma “labase” keha ka kodus kinni katavad.”

“Käes on aasta 2016. Miks endistviisi dikteerida, mida naised kanda tohivad?” resümeeris näitlejatar.