Klassikaline rühmatreeningu mõiste on muutunud järjest vabamaks, sest treeningvõimalused on varasemast märksa laiemad, muutes ka meeste ja naiste osakaalu treeningsaalides.

Mehed ei proovi head füüsilist vormi saavutada enam vaid jõusaalis, vaid lähenevad treeningule terviklikumalt, lisades vürtsi ka seni rohkem naiste pärusmaaks olnud rühmatreeningutes, selgitas treener Sven Idarand.

Idarand toob esile viimaste aastate tendentse, mis on suurtes spordiklubides silma jäänud. “Sarnaselt Põhja-Ameerika ja Lääne-Euroopa treeningtrendidele, näeme, et ka Eestis on toimunud oluline muutus treeningmaastikul – rühmatreeningute mõiste on muutunud – rühmatrenn pole vaid kiire, rütmilise liikumisega treening ja naiste pärusmaa, vaid mitmekülgne treeningvõimalus nii naistele kui ka meestele,” selgitas Idarand.

Kui esmalt osalesid mehed valdavalt siserattatreeningutes ja BodyPump jõutreeningutes, siis seoses fitnesstreeningute muutumisega, on ka meeste osakaal rühmatreeningutes suurenenud. “Meeste seas on populaarsed ÜKE-treeningud, suvel ühis-jooksutreeningud ja talvel suusatrennid, mis on lisandunud mitmete spordiklubide valikusse. Lisaks on oluliselt kasvamas Crossfiti harrastajate hulk – erinevate alade ja treeningute proovimine parandab füüsilist vormi ja võimekust märksa enam kui vaid jõusaalis rassimine,” tõi Idarand esile meeste treeningute eelistusi.

Samas nentis treener, et kui vaadata pehmemaid treeninguid nagu jooga, pilates, tai chi, siis kuigi neil treeningutel on jätkuvalt naiste osakaal suurem, siis ka Eesti mehed õpivad rahulikemates treeningutes aega maha võtma ning näevad, et ka rahulikest treeningutest võib higimull otsa ees lahkuda nii, et lihased on koormust saanud.

“Mehed on harjunud trennis võistlema, maksimumi andma ja igapäevaselt tööl ja eraelus rapsima. Treening, mis on ühteaegu mõeldud nii kehale kui ka vaimule, võimaldab endasse süveneda ja peegeldada enda ümber toimuvat,” sõnas Idarand, tõdedes, et seetõttu võiksid veelgi rohkemad mehed neisse trennidesse kasvõi aeg-ajalt tulla, et testida, milline on tegelik keha ja vaimu vorm.



Jõusaali ja rühmatreeningute vastandumine on kadumas



Jõusaal meestele vs tantsutrennid naistele vastandamine on haihtumas, nendib Idarand. “Kuna tantsulised treeningud on eneseväljendusviisiks, siis jõuavad sinna valdavalt inimesed, kes seda just sel hetkel vajavad – sh aeg-ajalt ka mehed. Kuigi meeste osalemine tantsutrennis on Eestis veel enamasti erand, siis iga kord, kui naiste keskel on ka mõni mees, vürtsitab see treeningatmosfääri ja lisab ka naistele motivatsiooni,” tõi Idarand näite.

Rühmatreeningutes osalemine nõuab esmasest kartusest ülesaamist ning uskumist, et ühine trenn pole vaid vanakooli aeroobika, vaid alternatiivne võimalus head vormi saavutada.

“Nii nagu naised jõusaalis, pole ka mehed rühmatreeningutes enam tabu või imelik – igaüks peab lihtsalt leidma enda stiili ja sobiva treeningu – ei pea tegelema tantsuga, kui on olemas võitluskunstiga segunenud kardiotreeninguid või kogu keha jõutreeninguid,” rõhutas ta, kutsudes naisi üles kaasama enda mehi ka fitness-treeninguid proovima.

“Sõpruskonna treeningpäev mõnes spordiklubis või näiteks eelseisval Reebok Fitness Festivalil võib olla hea algus treeningutega tutvumiseks ning oma sportimisharjumustele uue hoo andmiseks,” julgustas Idarand.