3 Inglismaa klubi on suutnud Meistrite liigas oma esimese mängu võita - Manchester United 1994, Newcastle United 1997 ja Leicester City 2016.

Inglismaa tšempion Leicester City debüteeris Meistrite liigas 3:0 võiduga Club Brügge üle. Suurema võiduga on avamängus hakkama saanud ainult AC Milan (4:0 IFK Göteborgi üle 1992) ja Madridi Atletico (4:0 Bukaresti Steaua üle 1996).

6 erinevat mängijat lõid värava, kui Dortmundi Borussia alistas võõrsil 6:0 Varssavi Legia. Tegu oli rekordi kordamisega - sama on varem suutnud Pariis Saint-Germain, Torino Juventus ning kaks korda Müncheni Bayern.

2 kaabutrikki on Meistrite liigas löönud Manchester City ründaja Sergio Aguero. Mõlemad on tulnud Saksamaa klubide vastu - eile Mönchengladbachi Borussia ning 2014. aasta 25. novembril Müncheni Bayerni vastu.

5 Meistrite liiga mängus oma endiste klubide vastu on Cristiano Ronaldo alati ühe värava löönud (kolm korda Lissaboni Sportingule, kaks korda Manchester Unitedile).

50 väravat on Meistrite liiga alagrupiturniiril löönud Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi. Sama palju on tabamusi kirjas Ruud van Nistelrooy'l. Neid kõiki edestab Raul Gonzalez, kelle arvel 53 väravat.

Dortmund Borussia korraldas Varssavis Legia kulul väravafestivali. (KACPER PEMPEL)

17 minutiga Dortmundi Borussia poolt võõrsil Varssavi Legia vastu saavutatud 3:0 eduseis on Meistrite liiga rekord. Eelmine tippmark kuulus FC Barcelonale, kes suutis 2008 FC Baceli vastu 3:0 värava lüüa 22. minutil.

7 erinevat klubi on Meistrite liigas juhendanud Carlo Ancelotti (AS Parma, Torino Juventus, AC Milan, Londoni Chelsea, Pariis Saint-Germain, Madridi Real, Müncheni Bayern).

18. hooaega Meistrite liigas alustas FC Porto väravavaht Iker Casillas. Rekord kuulub 19 hooajaga Ryan Giggsile.

17 Arsene Wengeri juhendatud mängijat on saanud Meistrite liigas punase kaardi. Enne Olivier Giroud eemaldamist jagas ta rekordit Mircea Lucescuga.

0:7 kaotus FC Barcelonale oli Glasgow Celtici ajaloo suurim kolakas Meistrite liigas.

Neymar jagas FC Barcelona 7:0 võidumängus Glasgow Celtici üle 7 resultatiivset söötu. (Paul Hanna)

4 resultatiivset söötu andis Neymar FC Barcelona 7:0 võidumängus Glasgow Celtici üle. Viimati sai samaga hakkama Zlatana Ibrahimovic 2012 PSG hüvanguks mängus Zagrebi Dinamoga.

40 kaabutrikki on Glasgow Celticit kolme tabamusega kostitanud Lionel Messi nüüd karjääri jooksul löönud ning neist kuus on sündinud Meistrite liigas. Cristiano Ronaldo vastavad numbrid on 41 ja 5.

3 penaltit järjest pole PSV Eindhoven Meistrite liigas realiseerida suutnud, teisipäeval kaotati seetõttu Madridi Atleticole 0:1.

Pariis Saint-Germaini ründaja Edinson Cavani. (FRANCK FIFE)

41. sekundil Pariis Saint-Germaini kasuks värava löönud Edinson Cavani püstitas sellega klubi Meistrite liigas rekordi. Eelmine tippmark (57. sekund) kuulus samuti talle.