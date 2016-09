Homme, 16. septembril kell 17 toimub Solarise keskuse Apollo raamatupoes Navitrolla ja Kerttu Rakke ühise lasteraamatu „Ott ja Pilts“ esitlus.

„Ott ja Pilts“ on huvitava sünnilooga raamat. Navitrolla 1992. aastal joonistatud sürrealistlikele lõbusatele piltidele kirjutas Kerttu Rakke aasta hiljem tekstid ja luuletused. Esimene kümnest loost ilmus lasteajakirjas Põmmu veebruaris 1994.Tänavu kevadel leidis Navitrolla oma vanade joonistuste seast ajakirjas ilmumata jäänud pildid ja tekstid.

Koos Kerttu Rakkega otsustati need raamatuna välja anda. Tekste on toimetatud minimaalselt, kaks pilti on joonistatud tänavu. Raamat räägib Oti-nimelise poisi matkast muinasjutumaal koos oma väljamõeldud sõbra Piltsiga ning on mõeldud koolieelikutele.