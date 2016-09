Hambaarstid tuletavad kooli alguse puhul meelde, et söögikordade vahepeal magusate ja gaseeritud jookide tarbimine on hammastele kahjulik. Hambaaukude vältimiseks on seetõttu parim jook vahetundidel tarbimiseks gaseerimata vesi. Lisaks on oluline vältida näksimist, pesta hambaid kaks korda päevas ning külastada hambaarsti vähemalt kord aastas, teatab Eesti Haigekassa.

Hambaarst Dr Anastassia Kuldmaa, kes on Eesti Haigekassa projekti “Laste hammaste tervis” juht, selgitab: “Karastusjookides sisalduv hape kahjustab hamba pinda. Happega kokkupuutel muutub hamba pind pehmeks ja kulub kergesti, mille tagajärjel tekib hambale happeline kahjustus ehk erosioon. Tavaline hambaerosiooni põhjustaja on näiteks sidrunhapet sisaldav karastusjook, jäätee või spordijook. Ka värsked tervislikud mahlad rikuvad hambaid.”

“Söögikordade vahele peab jääma vähemalt 3 tundi,” soovitab dr Kuldmaa. “Iga vahepala, sealhulgas ka näiteks kohv, põhjustab suus happe taseme tõusmist, mis omakorda kahjustab hambaemaili. On eriti oluline, et just magusaid jooke ei tarbitaks söögikordade vahepeal. Mahla võib loomulikult endale lubada, kuid seda tuleks tarbida söögi ajal, vahetult enne või pärast sööki ning kindlasti mitte söögikordade vahele jääval ajal.”

“Hambaauke saab vältida, kuid selleks tuleb iga päev teha järgmisi tegevusi — juua vett, pidada söögikordade vahel pausi,” ütleb laste hammaste tervise edendaja. Ta lisab: “Kindlasti ei tohi unustada igal hommikul ja õhtul hammaste pesemist. Ebameeldivate üllatuste vältimiseks soovitavad hambaarstid kontrollida hambaid kindlasti üks kord aastas. Hammaste ravi ja kontroll on haigekassa lepingupartnerite juures kuni 19aastastele tasuta."

Septembris ja oktoobris toimub Eesti Haigekassa kampaania "Laste hammaste tervis”. Kampaania käigus kutsutakse noori üles suuhügieenile rohkem tähelepanu pöörama. Kõigil noortel on võimalus sõpradele-koolikaaslastele eeskujuks olla postitades sotsiaalmeediasse pildi endast pesemas hambaid.