Vabaerakonna saadiku Artur Talviku sõnul ei kannata 40 miljonit eurot maksva ID-kaardi hanke läbiviimine Politsei-ja Piirivalveameti poolt kriitikat, sest kohtuotsusega tühistatud hange osutus ebakvaliteetseks ning isegi pärast tühistamist jätkab asutus kummalisel moel läbirääkimisi.

Vabaerakonna saadikud esitasid täna siseministrile sellekohase arupärimise. „Augustis tühistas halduskohus hanke, mille võitis Prantsuse ettevõte. Seejärel teatas PPA, et jätkab läbirääkimisi vanade pakkujatega, kuigi jõustunud kohtuotsuse alusel peab ta hanke uuesti korraldama.

Samal ajal edastatakse avalikkusele vastuolulist infot. Tekib tunne, et PPA elab oma elu ja siseministeerium, kelle alluvuses ta on, tegeleb kõrvalasuvas silotornis teiste asjadega,“ ütles Talvik. Vabaerakonna saadik imestab PPA teate üle, et tekkiva vajaduse korral saab senine pakkuja Gemalto AG ID-kaarte teha 2018. aasta lõpuni, kuigi leping temaga kehtib 2017. aasta lõpuni ja jätkamiseks on tarvis uut riigihanget.

„Totaalne segadus julgeolekutundliku hankega paneb muretsema ja tekitab küsimuse hankeprotsessi läbipaistvusest ja korrektsusest. Tuletan meelde, et Eesti e-riigi igapäevane toimine sõltub paljuski selle hanke kvaliteedist. Suur maht paneb läbiviijale täiendava vastutuse ja selgitamiskohustuse,“ sõnas ta.

„Tallinna Halduskohus andis hankekvaliteedile hävitava hinnangu, tuues välja, et punktide andmise loogika ja põhjendused on ebapiisavad ning PPA ei juhindu alati ise enda kehtestatud hanketingimustest. Minu hinnangul selline olukord on niivõrd tähtsate hangete puhul lubamatu ning järelevalve hangete läbiviimise üle peab tugevnema,“ lõpetas Artur Talvik.