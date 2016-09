Vanemad avaldasid Facebook is oma lapse loata üle 500 pildi, mis olid üles võetud alates 2009. aastast, mil tüdruk oli 11aastane, peaaegu iga päev. Aga vanemad avaldasid Facebookis ka tema beebipõlve fotosid, kirjutab The Local.

Austrias kaebas tütarlaps oma vanemad kohtusse sellepärast, et nad olid avaldanud Facebookis temast sadu pilte lapsena. Hoolimata tütre palvest fotod sotsiaalmeediast eemaldada leiab isa , et kuna tema on fotode autor, on tal õigus neid ka levitada. 18aastane tüdruk aga väidab, et need pildid on teinud tema elust kannatuste raja.

"Ma olen väsinud sellest, et mu vanemad ei võta mind tõsiselt,“ sõnas tütar. Tema isa on veendumusel, et kui tema on need fotod pildistanud, siis on tal ka õigus neid avaldada.

Noore daami advokaat ütles, et juhul, kui kohtus leiab tõendust see, et fotod on kahjustanud naise õigusi isiklikule elule, siis võivad vanemad jääda kaotajaiks.

Austrias on see esimene taoline kohtuasi, kuid advokaat ütles, et toetudes sarnastele juhtumitele välismaal, võivad tüdruku vanemad maksta mingit rahalist kompensatsiooni tütre kannatuste eest ning maksta ka kohtukulud.

Asi tuleb kohtus arutlusele novembris. Vanemate kohtuprotsessi kaotus oleks hoiatuseks austerlastele, kes on postitanud sotsiaalmeediasse lugematul hulgal fotosid oma järeltulijatest viimastelt luba küsimata.