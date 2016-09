Tarvo Valmi sooloprojekt Val Tvoar on teinud austusavalduse 20. sünnipäeva tähistavale ansamblile Loits ning välja andnud oma versiooni bändi loost “Suudelda neidu”. Loos lööb vokaalidega kaasa Väike PRints ehk Indrek Vaheoja.



Indrek Vaheoja tõdeb, et kui temani jõudis info, et välja on kuulutatud Loitsu tribuut, ei olnud pikka mõtlemist, kas ja millise looga projektis kaasa lüüa: “See lugu on ehe näide sellest, kui oluline on sõna jõud. Kõik, mida sa ütled või lubad, võib ringiga sinu juurde tagasi tulla.

Lisaks sellele on Loits ansambel, mille lugusid on varajasel ärkajal väga mõnus kaasa vilistada, et end algavaks tööpäevaks ette valmistada. „Suudelda neidu“ pole siinkohal erand. Soovitan, eriti siniste esmaspäevade puhul!”



"Suudelda neidu" pärineb algversioonis Loitsu plaadilt "Must album"

ning kõlab ka koos paljude teiste muusikute austusavaldustega bändile plaadil “Trench art: A tribute to Loits”, mis oktoobri alguses ilmub.