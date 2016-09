Ära küte üle – kasuta ettenähtud kogus küttematerjali. Klassikalise ahju rusikareegel on üks sületäis ehk neli kuni viis halgu korraga.

Soojasuve lõppedes algab vilgas kütteperiood. Et külm talv üle elada ja kütmisega endale ega oma varale mitte liiga teha, toome välja viis lihtsat, ent olulist asja mida jälgida.

Regulaarne kontroll ja puhastamine – korstnat ja lõõre tuleb puhastada vähemalt kord aastas, samuti tuleb hinnata küttesüsteemi korrasolekut. Puhastamata küttesüsteemides on energiakadu 20-40 protsenti.

Jälgi, et põlemiseks oleks piisavalt hapnikku – õige sooja saamiseks on vajalik piisav hapniku juurdepääs, vaevu hingitseva tule puhul on energiakadu kuni 70 protsenti.