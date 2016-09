„Kuid ka selles vallas peavad seadused ajaga kaasas käima ja vajadusel uuenema, ühelt poolt on kindlasti küsimus töövaidluskomisjonide pädevuse määras,“ ütles Ossinovski.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski meenutas, et juba praegu on töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis kiirem ja lihtsam kui kohtus. Komisjonid tegelevad aastas ligikaudu 2500 töövaidlusega, sellal, kui kohtud menetlevad ligikaudu 400 töövaidlust aastas.

Eelnõuga laiendatakse töövaidluskomisjoni pädevust töövaidluse lahendamisel ning töövaidluskomisjoni saab hakata pöörduma ka kollektiivlepingu täitmisest tuleneva töövaidlusega. Võimaldatakse kirjalikku menetlust, kompromissi kinnitamist, menetlusdokumentide avalikku kättetoimetamist ning kaotatakse nõuete rahaline piirmäär, mis on 2009. aastast püsinud muutumatuna.

Töövaidluskomisjon on kohtuväline töövaidlusi lahendav organ. Töövaidluskomisjone on kokku neli, need asuvad Jõhvis, Pärnus, Tartus ja Tallinnas.