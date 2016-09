Eesti Post lükkab ümber Maalehe artiklis "Eesti Post ähvardab jätta inimesed laupäeval lehtedeta" pealkirjas ja sisus toodud väite laupäevase lehtede kojukande lõpetamise teemal.

Laupäeval (või mõnel teisel päeval) lehtede kojukande lõpetamine ei ole võimalikki, sest postiseaduses on sätestatud kohustus kanda perioodikat 6 päeval nädalas. Väljaandjatega kohtumisel peab ettevõte läbirääkimisi järgmise aasta kojukande hinna osas, see on toimunud igal sügisel ja toimub ka tänavu.

Samuti lükkab Eesti Post ümber avalõigus toodud väite “valitsuse seatud juhised nõuavad Eesti Postilt kärpekava” osas. Valitsus, omanik ega muu osapool ei ole ettevõttelt midagi sellist nõudnud ega sellesuunalisi juhiseid esitanud.

Eesti Post kinnitab, et universaalset postiteenust korraldava ettevõttena jätkame perioodika kojukannet seaduses sätestatud tingimusel 6 päeval nädalas.