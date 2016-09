Perearstid üle Eesti kogunevad täna algavale aastakonverentsile, et koos analüüsida olulisimaid küsimusi perearstiabis. Tänavu 25. juubelit tähistava Eesti Perearstide Seltsi juht Diana Ingerainen toob välja, et perearstid saavad anda patsientidele kindlustunde ebajärjepidevas tervishoius.

Diana Ingerainen leiab, et tänane tervishoiukorraldus on jõudnud etappi, kus on vaja muutust, mida ootavad nii arstid kui patsiendid: „Mugavad sambad – tükipõhine rahastamine, sotsiaalmaksust tervishoiukulude kandmine - mis on meid aastaid teeninud, on kõikuma hakanud. Rahastamismudelit tuleb muuta, sest pikas perspektiivis see ei toimi.“



„Perearstiabi analüüsimine toimub erinevatel tasanditel ning perearstide jaoks on aastakonverents koht, kus plussid ja miinused üle vaadata. Tehakse ettekandeid nii tuleviku kui hetkeolukorra vaates vormilises ja sisulises pooles,“ selgitab Ingerainen.



Perearstide eesmärk on pakkuda kvaliteetset perearstiabi, mis annaks rahvale kvaliteetseid eluaastaid. Nii tuleb konverentsil juttu esmatasandi kvaliteedistrateegiast, aga ka e-tervise võimalustest arsti toetamisel.



„Perearsti töö on leida tasakaal patsiendi soovide ja reaalse tervisevajadusega. See on keeruline. Eriti kui ühiskond hindab õigeks vaid kättesaadavust, kvaliteedi osas ei ole huvilisi isegi diskussiooniks,“ ütleb Ingerainen.



Perearstide selts seevastu on prioriteediks pidanud just kvaliteeti – nii on aastakonverentsi traditsiooniks saanud parimate perearstipraksiste tunnustamine.