Presidendivalimistest rääkides ütles Reformierakonna endine esimees Andrus Ansip, et ei näe põhjust oma koduerakonda kritiseerida pikalt kahe kandidaadi vahel kaalumise pärast.

"Praeguseks näeme endiselt, et kaks populaarsemat kandidaati on need, kes on olnud seotud Reformierakonnaga. Marina Kaljuranna toetus - ta on nüüd küll Reformierakonnaga selge vahe sisse teinud - on 40%, Siim Kallasel 18% ja teised tulevad seal 4-5-6% peal," tõdes Ansip.

"Oleks see siis olnud väga mõistlik, kui kohe alguses oleks öeldud, et meil on ainult üks, keda tahame valida, ja teiste valik on toetada meie kandidaati? Ma ei pea seda õigeks," lisas Ansip.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.