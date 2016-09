Lastefondi vabatahtlikuna on võimalik toetada raskelt haigete laste ravi väga erinevatel viisidel: osaleda annetuste kogumise aktsioonidel; tutvustada Lastefondi erinevatel üritustel; korraldada ja ellu viia heategevuslikke ettevõtmisi; pakkuda välja uuenduslikke ideid annetuste kogumiseks; otsida uusi koostööpartnereid; rakendada Lastefondi hüvanguks oma erialaseid oskuseid (IT, graafiline disain, blogimine, filmimine ja videotöötlus, müügitöö jms) jne.

Fondi vabatahtlikega on oodatud liituma kõik need, kel võimalus ja soov panustada endale sobivas määras oma vaba aega raskelt haigete laste hüvanguks ning kel hinges kustumatu janu uute põnevate kogemuste, väljakutsete ja tutvuste järele.

“See inimene võiks olla hooliv ja abivalmis, aga ka entusiastlik, meeskondlik, kohusetundlik, usaldusväärne, avatud ja pühendunud,” täpsustab Lastefondi strateegijajuht Küllike Saar.

“Loomulikult on see kahesuunaline tee, mis tähendab, et tubli panuse eest pakub Lastefond ka üht-teist vastu,” lisab Saar. “Meie vabatahtlikud saavad hindamatuid kogemusi, toetava sõpruskonna, uusi ja huvitavaid kontakte ning suurepärase enesetunde teadmisest, et aidatakse ühiskonna kõige nõrgemaid.” Lisaks saab eduka vabatahtlikkuse korral tulevaseks karjääriks kaasa soovituskirja fondi juhtkonnalt.