Mida kaugemal Tallinnast eksam sooritatakse, seda suuremaks läbisaamise protsent muutub ehk seda lihtsamaks muutuvad eksamiolud.

Kui vaadata näiteks eksamisooritajate hulga poolest Eesti kõige suurema autokooli OÜ Autosõit õpilaste üldist eksamilt läbisaamise määra esimesel poolaastal (54,5%), siis tegemist on kõigis Eesti maanteeameti liiklusregistri büroodes sooritatud eksamite statistilise keskmisega. Kui aga sama firma Tallinna arvud kontrastiks kõrvale panna, tegi riikliku sõidueksami esimesel katsel ära 28 juhiloa taotlejat 80-st. See tähendab ainult 40%.

Maanteeameti kinnitusel kehtib sama muster ka kõigi teiste autokoolide puhul ja just see teebki statistika mõnes mõttes ebausaldusväärseks. Maapiirkondades on vähem liiklust ja vähem liiklusstressi ning see ongi peamine põhjus, miks õpilased suurlinnades esimesel katsel läbi ei saa ja siis näiteks väiksema koha kasuks otsustavad.

