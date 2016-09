Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite kojale teadaolevalt, põgenes isik peale vahejuhtumit ning asi on politsei menetluses.

Teisipäeval ründas võlgnik Jõhvi kohtutäituri Natalja Malahhova büroo töötajat, kui viimane soovis korteri müügi eesmärgil seda pildistada. „Teavitasime nagu tavaliseltki võlgnikku, et kui võlga tähtajaks ära ei maksa, võib kohtutäitur pöörata nõude varale“ sõnas N. Malahhova. „Võlgnik oli kontaktne kuid puudus vähimgi kartus, et olukord nõnda eskaleerub„ märkis N. Malahhova.

„Kohtutäituri vastu vägivald on võrdne kuni 5 aastase vabadusekaotusega“ sõnas Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite koja esimees Mati Kadak, viidates äsjasele insidendile.

M. Kadak teatas, et ka eelmisel nädalal olevat aset leidnud vahejuhtum, kus kohtutäitur Hille Kudu vajas turvatöötajate ning politsei abi isiku suhtes, kes muutus agressiivseks. „Kuid hoolimata igapäevastest ähvardustest, on kallale tungimine kohtutäiturile või büroo töötajale, harvaesinev nähtus“ sõnas M. Kadak.

Kohtutäituri ülesanne on maksma panna nõue, mida võlgnik vabatahtlikult ei täida. Nõude tekitaja siinjuures ei ole kohtutäitur vaid võlgnik. „Mistahes isiku suhtes toimuv väärkohtlemine on taunimisväärne“, sõnas M.Kadak. „Kuid eriliselt mõtlematu on end välja elada isiku suhtes, kes teeb oma tööd tulenevalt seadusest“.