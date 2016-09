Omniva kaubamärki kandvat Eesti Posti ootavad peagi ees põhjapanevad muutused, õhus on kartused, et riigifirma tegevuse efektiivsemaks muutmise tuhinas kannatavad ennekõike maapiir­kondades pakutavad teenused.

Valitsuse seatud juhised nõuavad Eesti Postilt kärpekava, mis võib päädida tänavu kevadel riigikassasse 1,3 miljonit eurot dividende kandnud riigifirma erastamise, perioodika kojukande kallinemise ja sellega, et laupäeviti jäävad postkastid lehtedest sootuks tühjaks.

Kindel on, et ajakirjanduse kojukandetasud tõusevad. Nii on Omniva esindajad ajakirjanduse väljaandjatega kokkusaamistel lauale käinud ettepaneku lõpetada ajalehtede-ajakirjade kojukanne laupäeviti. Prognoosi kohaselt kannatab Eesti Post tänavu nn universaalse postiteenuse osutamisega enam kui kahe miljoni euro suurust kahjumit.

