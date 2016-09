Õitsev noorsugu on magalarajoonis oma reegleid kehtestades põlisrahva seadnud õudust­äratavate valikute ette: kohane, ühine või lahku.

Kaunase puiestee 46 teises püstakus möllab juba nädalaid erinevatel andmetel 15-20-pealiseks hinnatav noortekamp, kes ülejäänud elanike eksistentsi päevast päeva võimatuks muudab. „Lärmavad, loobivad prügi maha – see on täiesti õudne. Nii jube, et te ei kujuta isegi ette,“ võttis olukorra reljeefselt kokku korteriühistu juhatuse liige Marek Trojanovski.

Elu õied möllavad häärberis ka päise päeva ajal, kuid eriti hulluks läheb asi õhtuti. „Karjuvad, hüppavad, naabrid magada ei saa. Arvan, et nad on mingitpidi sugulased, kõik vist seal pidevalt ei ela,“ analüüsis Trojanovski.

