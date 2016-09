Sel suvel ujutasid Ühendriikide politseijaoskondi üle teated klonidest, kes lapsi võssa meelitada üritavad. Klounid pakkusid lastele metsa kaasatuleku eest isegi raha.

Siiani ei ole võimudel õnnestunud ühtegi klouni tabada, kuid nad hoiatavad, et tabatud kloune ootab ees karistus isegi juhul, kui tegemist on vaid lolli naljaga.

"See kloni mängimine peab lõppema," ütles üks võimude esindaja meediale, vahendab BBC. "See on ebanormaalne käitumine ja külvab kogukonnas paanikat!"

Lisaks kõigele on Ameerikas tänu juhtumitele hulk kurbasid päris-kloune, keda suur paanika tööta jätta ähvardab, kuna varasemast üha vähem tahetakse punase ninaga tegelasi näha näiteks laste sünnipäevadel.

Teatatud on vähemalt ühet klounist, kes alati enne kuskile esinema minekut sellest võimudele ette teada annab, et vältida paanika vallandumist naabruskonnas.