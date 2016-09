Kui Hillary Clintoni tervisehädadega seoses nõuti temalt kõvahäälselt terviseandmete avalikustamist, siis ei saanud otseloomulikult sellelt rongilt maha jääda ka vastaskandidaat Ühendriikide presidendivalimistel, Donald Trump.

Endale omase teatraalsusega ei saanud mees aga niisama neid andmeid kuskile avaldamiseks saata vaid sadas paberipatakaga sisse meilgi populaarse saate "Dr. Oz" salvestusele.

Alustuseks tunnistas Trump kohe, et on ilmselt veidi ülekaalus ning ulatas seejärel saatejuhile lehe oma terviseandmetega, mida siis üksipulgi ühiselt lahti räägiti.

Saate lõpuks avaldas Trump arvamust, et Clinton poleks ilmselt nii pika teleesinemisega hakkama saanudki. "Ilmselt ta on preagugi voodis, et veidi puhata," laiatas Trump.