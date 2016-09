Teatavasti pääseb EM-finaalturniirile neli paremat teise koha meeskonda seitsmest. Ülejäänud alagruppides toimuvat jälgides tundub, et D-grupis teisena lõpetaval meeskonnal on minimaalne edasipääsuvõimalus. Mängud neljandaks jääja ehk meie grupis Portugaliga ses arvestuses arvesse ei lähe. Selge on see, et mängudes 1. ja 3. koha tiimide vastu ei saa teise koha meeskond üle kahe võidu. Ning korvide vahe jääb parimal juhul mõne silmaga plussi, pigem aga mõnega miinusesse.

B-grupis on tänaste mängude järel selge, et kaks esimest kohta jagavad Holland (4 võitu) ja Saksamaa (3), kes viimases voorus mängivad Tulpidemaal omavahel. Saksamaa vajab esikohale tulemiseks vähemalt 4-punktilist võitu. Eeldatavalt viib sakslased EMile aga ka väike kaotus, kui just Austria ei kaota Taanile rohkem kui 20 silmaga. Sakslastel on hetkel 1. ja 3. kohal asuvate tiimide vastu 2 võitu ja korvide vahe +18.

Kolmeliikmelises C-grupis on Venemaa (3 võitu 3st) kindlustanud esimese ning täna Rootsist 78:76 jagu saanud Bosnia ja Hertsegoviina (2 võitu 4st, lõpetanud turniiri) teise koha. Bosnia kogus 2 võitu korvide vahega -35, mis jätab ta kindlasti EMilt välja.

E-grupis on Sloveenia (5 võitu) ja Ukraina (4) alistanud kõik ülejäänud vastased ning kohtuvad viimases voorus Kiievis omavahel. Kui Ukraina võidab, kogub teise koha saav meeskond nende omavahelisse arvestusse 3 võitu ehk pääseb kindlalt EMile. Ukrainal on praegu 2 võitu korvide vahega +8 ning kaotuse korral tuleb teistega punkte võrrelda.

F-grupis on kõige selgem, et kaks esimest lähevad kindlalt edasi. Siin on Montenegro (5 võitu) ja Gruusia (4) nüpeldanud suurelt nii Slovakkiat kui ka Albaaniat. Liidrid selgitavad viimases voorus grupivõitja ning kui Gruusia ka kaotab, on ikkagi tal koos 2 võitu ja hiilgav korvide vahe (praegu +57).

G-grupis on pärast Suurbritannia tänast 89:62 üleolekut Makedoonias kõik kohad selged: 5 võiduga Ungari tuleb esimeseks, 3 võiduga Suurbritannia teiseks ja 2 võiduga Makedoonia jääb kolmandaks. Brittide viimane kohtumine võiduta Luksemburgiga on tähtsusetu ka teiste kohtade arvestust silmas pidades, sest nende saldo on klaar: 2 võitu ja tänu tänasele ülisuurele edule korvide vahe +17. Tundub, et see peaks EMile viima, ehkki A-, B-, E- ja F-grupi teise koha meeskonnad võivad veel saada paremad näitajad.