„Teadsime, et reis on hästi pikk ja jõudsime isegi kaks päeva varem kohale. Saime kohe tavapärasesse rütmi, millega oleme harjunud turniiri eel,“ selgitas ta. Eestlased käisid juba eile päeval saaliga tutvumas ning tegid tavapäraseid jõuharjutusi. „Kõik mehed on korras ning ootame kohtumisi!“

„Tšehhidel on kaks huvitavat mängumeest: Michal Finger ja Donovan Dzavoronok. Diagonaalründaja Fingeril pole just parim tehnika, aga ta on korraliku hüppe ja kõva käega, kes kasutab ära seda, mis talle antud ning selle pealt ta elabki. Dzavoronok on alles 1997. aastal sündinud, aga kindlasti tulevikumängumees. Meie eesmärgiks on kindlasti jälgida, kuidas suudame tema vastuvõttu segada, sest see pole nii tugev kui tema rünnak,“ selgitab Vassiljev.

Reedel minnakse vastamisi Rumeeniaga, kelle kohta on eestlastel kõige vähem infot. „Esiteks pole see põlvkond mehi meie vastu üldse mänginud, kuid teiseks polnud neid tänavu ei Euroliigas ega Maailmaliigas. Meil on pildimaterjal nende kontrollkohtumistest Iisraeli ja Moldova vastu, aga sealt päris korralikku ülevaadet ikka ei saa,“ arvab Vassiljev.

Tõsi, Eesti koondise peatreeneril Gheorghe Cretul on oma kodumaaga arveid klaarida küll ja veel. Nimelt oli Cretu üheksa aastat tagasi Rumeenia peatreener, kuid lahkus aasta hiljem alaliiduga tekkinud lahkheli tõttu. Toonasest võistkonnast on Vassiljevi sõnul alles mõni Cretule tuttav mängija, aga suurt see ei aita. „Pärast nende esimest kohtumist Makedooniaga saame niikuinii pildi ette, küll oleme teisel mängupäeval targemad!“