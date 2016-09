Korvpalli EM-valiksarja D-alagrupis kaotas seni täiseduga esinenud Poola kodus Valgevenele üllataval kombel lausa 57:76 ning see keeras eeldatud stsenaariumid pea peale.

Nüüd on Eestil võimalik alagrupp võita, kuid veel suurem oht on langeda kolmandaks. Enne viimast vooru on Poolal 4 võitu, Eestil ja Valgevenel 3. Teatavasti võtab Eesti laupäeval Tartus vastu Poola ning Valgevene sõidab külla võiduta jätkavale Portugalile.

Kui Eesti ja Valgevene võidavad ka viimases voorus, tekib kolme meeskonna vahel "surnud ring". Selles on Poolal praegu +13 punkti (Eesti üle saadi 14-punktiline võit, Valgevenega mängiti +18 ja -19), Valgevenel -2 (Poolaga kokkuvõttes seega +1, Eestiga teatavasti -19 ja +16) ning Eestil -11. Seega vajab Eesti "surnud ringi" võitmiseks Tartus vähemalt 13-punktilist võitu. Raske, kuid nagu Valgevene täna näitas, on kõik võimalik.

Kui hoogu sattunud Valgevene juhtub aga Portugalis kaotama, saaks Eesti esikoha 15-punktilise võidu korral, sest siis loevad ainult Poolaga peetud omavahelised mängud (14 punktist ei piisaks, sest üldine korvide vahe oleks Poolal siis veidi parem).