Seda võib selgitada asjaoluga, et suvel ei ole lastel õppimispinget ning nad liiguvad rohkem värskes õhus, samuti magavad end välja. Kooliajal lisandub õppimisele aga poole ööni kestvate filmide vaatamine või arvutimängude mängimine. Ka uuringud on teinud kindlaks, et peavalu lapseeas on väga harva seotud kehalise häirega.

Tallinna lastehaigla neuroloogia-taastusraviosakonna juhataja Valentin Sander räägib, et peavalu hakkavad lapsed kurtma umbes viiendast eluaastast. Kaebused sagenevad just eas, kui minnakse kooli.

Küll aga võivad olla peavalud geneetilise põhjusega või tuleneda kehaehitusest – nõrgema lihaskonnaga inimestel on sundasendite tõttu lihaspingetest põhjustatud valud kergemad tekkima. Ka võivad lapse peavalu põhjuseks olla nõudmised, mida ta ei suuda täita. "Mõnikord seavad lapsevanemad lati liiga kõrgele ja piitsutavad last takka. Teinekord seab edukusgeeniga laps ise selle lati kõrgele," ütleb Sander. Samuti on teada, et ka ärevamad ja depressiivsemad lapsed kurdavad peavalu rohkem ning et peavalusid võivad põhjustada ka peatraumad ja viirushaigused.

"Kuid kõige sagedamini on siiski pingepeavalusid, mis on seotud liigse stressiga. Neid on 80% kõigist peavaludest," kinnitab Sander.

Valentin Sander teab, et varem või hiljem viib sageli valutav pea mõtted ka mõne pahaloomulise haiguse peale. Kuid kui arst selgitab, et haigust pole, on edasi lihtsam elada. "Kuid siis peaks tähelepanu pöörama nii igapäevaelu- kui ka koolirežiimile, samuti toitumisele," rõhutab ta.

Ka väär toitumine on tema kinnitusel sage peavalude põhjustaja, kuigi tervisliku toitumise olulisust on raske teismelistele selgeks teha.

Peavalu kui esimene märk vajadusest midagi muuta

Lasteneuroloog nendib, et paraku ei saa peavalude ennetamise mõttes midagi ette võtta – see kas tekib või mitte. "Kalduvus kroonilise peavalu tekkeks on ju 20% elanikkonnast, selle arvu hulka on arvatud ka lapsed," märgib ta.