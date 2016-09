Vähene käte hügieenile tähelepanu pööramine on kõige tavalisem nakkuste leviku põhjus. Nakkushaiguste vältimiseks on tark hoida käed puhtad nii kodus, koolis, restoranis kui ka kõikjal mujal.

Käte antiseptikat tehakse alkoholi põhjal valmistatud antiseptikuga 30 sekundi jooksul. See vähendab bakteriaalset mikrofloorat käenahal 10 000 korda. Kui vahend on aga nahal 60 sekundit, väheneb bakteriaalse mikrofloora hulk kuni 100 000 korda. Seega on antiseptika palju tõhusam, kui pesemine seebi ja veega.

* Tehnika! Korrektse kätehügieeni juures on väga oluline puhastamistehnika. Selleks, et näha, kui korrektselt käsi pestakse, on välja töötatud seade, mis on õppevahendina kasutusel näiteks Tallinna tervishoiu kõrgkoolis ning koolitustel haiglates, koolides ja mujal. Kätepesutehnika kontrollimiseks laseb katsealune oma kätele antiseptikut, millel on ultraviolettmarkerid. Käte pesemist imiteerides hõõrub ta vahendi kätele 30 sekundi jooksul ühtlaselt laiali. Ultraviolettlampide valguses paistavad vahendiga kokku puutunud kohad märgatavalt heledamad kui muu nahk. Eduka tulemuse korral peavadki labakäed ja randmed heledaks jääma.

* Milliseid vigu pestes tehakse? Kõige sagedamini unustatakse hõõruda seepi pöidlapealsetele, küünealustele, sõrmevahedele ja -otstele. Korralikult tuleks pesta ka sõrmuste alla jäävat nahka, sest muidu hakkavad seal niiskuses bakterid paljunema. Seep tuleks voolava vee all maha loputada sõrmedest küünarnukkideni.

Muide, isegi meedikute rõivaste varrukapikkus pole kunagi üle kolmveerandi just selleks, et saaks korralikult teha käte antiseptikat, käsi pesta ja loputada nii, et vesi voolab puhtamalt mustemale pinnale.

* Kuidas antiseptikut kasutada? Käte antiseptikuid on saadaval vedeliku ja geelina, lisaks on olemas salvrätikud, mida on immutatud naha kaitsekomponente sisaldava antiseptikuga. Eestis kasutatakse aina rohkem antiseptilisi tooteid just geeli kujul, sest geel on mugav ja tõhus ning lendub vaid vähesel määral.

Käte antiseptikat peaks tegema pärast käte pesemist ja kuivatamist, sest märjal nahal olev vesi lahjendab vahendit. Samas on antiseptikut hea kasutada ka siis, kui vett ja seepi pole käepärast. Antiseptilised salvrätikud on väga kasulikud reisil olles. Nendega saab kerge vaevaga puhastada käsi ja pindu, näiteks söögiriistu. Ühtlasi on need mugavad laste käte puhastamiseks, kui vett ja seepi pole lähedal.

Käte puhastamiseks antiseptikuga kantakse umbes pool teelusikatäit (3 ml) lahust kuivadele kätele, jaotatakse ühtlaselt nahale ning hõõrutakse siis käsi nende kuivamiseni ehk ligi 30 sekundit. Kui käed saavad kiiremini kuivaks, oli vedelikku liiga vähe ja puhastamine pole nii tulemuslik. Vahendit laiali hõõrudes tuleb erilist tähelepanu pöörata sõrmeotstele, pöialdele ja sõrmevahedele. Kirurgilise antiseptika korral kantakse kätele 10 ml lahust ja käsi hõõrutakse poolteist minutit.