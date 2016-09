Praegu töötavad sündmuskohal kriminalistid, eksperdid ja uurijad, et koguda esmased tõendid, lisas ta eile. Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust .

Saame kinnitada, et eile pärast kella 14 leiti Läänemaal Nikolai Tarankovi (63) surnukeha. Peavigastusega surnukeha leiti metsa alla kõrvalisse kohta pargitud autost, teatas politsei -ja piirivalveameti pressiesindaja Helen Uldrich.

Möödunud nädalal kirjutas Postimees , et Eesti kuritegelike ühenduste juhid on eksistentsiaalse küsimuse ees: kellest ja millal saab viimased 25 aastat allilma ristiisa rollis olnud Nikolai Tarankovi mantlipärija.

Muudatused organiseeritud kurjategijate otsustajate ringis on lähiaastatel möödapääsmatud. Küsimus on vaid selles, millal, kellele ja kui palju võimu pärandada. Sest Eesti allilma kroonimata kuningas Nikolai Tarankov on juba pensionieas.

Eesti Ekspress kirjutas Tarankovist viimati pikemalt 2014. aastal. Lehe sõnul elas toona 60ndates olnud Tarankov, kes 1981. aastal tuli Eesti poksimeistriks kuni 71kiloste meeste seas, endiselt Kadriorus Poska tänava kortermajas. Ka täna on veel Tarankovi nimel seesama Kadrioru korter.

Äriregistri andmeil mingit äritegevust tal polnud. Küll võis aga siis Tarankovi nime leida poksiveteranide klubi nimekirjast, kõrvuti poksisõpradest muusikakorüfeede Eri Klasi ja Uno Loobiga.

Heal juhul võis Tarankovi näha Wismari tänava väljakul jalgpalli mängimas või einestamas näiteks menukas Lasnamäe grillrestoranis Sambuka.

Varem võis ta autot – musta Mercedese džiipi – leida Kalma sauna ette pargitult, aga viimasel ajal harvemini. Internetis leidub Tarankovist paar juhuslikku pilti, ei miskit rohkem.

"Ta on kogu elu elanud varjatud elu, nüüd seda enam," rääkis lehele politseiallikas.